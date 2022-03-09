抖音小红书等治理虚假宣传 但无证商家屡禁不止 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

无证营销、虚假宣传近来在一些社交平台上出现，而这也影响到游客的出行选择，面对层出不穷的问题，诸多平台出手了。近日，记者从抖音、快手、小红书等多家平台获悉，针对一些未取得旅游经营资质营销旅游活动以及旅游虚假宣传等方面新规陆续出台，这也意味着，平台开始了整治净化旅游环境。在业内人士看来，除了各大平台要加强内容审核以外，消费者也不要轻信“低价跟团游”等信息，避免给不法商家有可乘之机。 平台新规整治 在多个景区、城市、旅行社通过社交平台宣传旅游目的地、旅游产品的同时，一些不合理低价游等产品也悄悄地混进了平台中。近日抖音规则平台发布了一条《关于开展旅游招徕治理行动的公告》，将重点整治个人或企业账号在无旅行社经营许可证的情况下，擅自在抖音平台发布宣传营销旅游活动的内容等。违规的账号将受到处罚。 对于进行此次治理行动的原因，抖音负责人在接受记者采访时表示，创作者在发布旅游招徕、包价旅游等服务信息、提供相应服务时，应具有旅行社经营资质或其他根据国家法律法规规定应当具有的资质。抖音方面还表示，针对反馈或挖掘的不实信息，抖音相关团队会快速定位信息源头，通过权威渠道查证，对不实内容有效处置。 事实上，早在2…