吴国平：适时调整团队旅游等业务熔断机制范围 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

鉴于旅游业在“六稳”“六保”，构建“双循环”新格局，助力共同富裕等方面的特殊作用，2022年全国两会期间，全国人大代表、无锡灵山文化旅游集团有限公司名誉董事长、无锡拈花湾文化投资发展有限公司董事长吴国平在加快复苏旅游行业、纾解旅游业税费、融资困难等方面提出了相关建议。 文化旅游产业是人民美好生活的重要组成部分，也是拉动消费、稳增长、稳就业的主力军。2019年，旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05％。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7987万人，占全国就业总人口的10.31％。新冠肺炎疫情暴发以来，旅游业遭受重创。2021年以来，因各地疫情反复和跨省游“熔断机制”，旅游景区、旅行社等不断关停重启，反反复复，从业者信心不断受到打击。报复性消费反弹迟迟未出现。旅游业恢复态势低于预期，国内旅游人次及收入大体回缩到2014年水平。 吴国平指出，近期公开数据显示，30家文旅上市公司发布2021年业绩预告，整体有14家盈利，16家亏损，亏损占比超过50％。进一步深入分析，许多企业的收益正增长（以及部分企业的负增长）事实上要归因于“非经常性损益”部分的变动，…