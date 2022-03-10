多家网络平台整治旅游营销虚假宣传虚假宣传旅游_新浪科技_新浪网

来源：北京商报 在多个景区、城市、旅行社通过社交平台宣传旅行地、旅游产品的同时，一些虚假宣传与销售也悄悄地混入其中。 根据文旅部官网曾发布的持续推进未经许可经营旅行社业务专项整治行动报告，无锡走着瞧科技有限公司在未取得《旅行社业务经营许可证》的情况下，通过网络平台以“直播带货”等方式，销售“贵州黔行走着瞧6天5晚”等包价旅游产品。最终，依据《中华人民共和国旅游法》第九十五条第一款的规定，江苏省无锡市文化广电和旅游局依法责令当事人改正违法行为，并给予没收违法所得，并对有关责任人员给予罚款的行政处罚。 对于旅游产品信息的虚假宣传，近日抖音规则平台发布了一条《关于开展旅游招徕治理行动的公告》，将重点整治个人或企业账号在无旅行社经营许可证的情况下，擅自在抖音平台发布宣传营销旅游活动的内容等，违规的账号将受到处罚。 抖音负责人在接受北京商报记者采访时表示，针对反馈或挖掘的不实信息，抖音相关团队会快速定位信息源头，通过权威渠道查证，对不实内容有效处置。 另一个短视频平台的快手，也对这样的问题产品出手了。日前快手发布了关于打击违规发布旅游产品信息行为的公告，表示通过技术手段加人工审核的方式对平台上的…