疫情改变市场 法媒：中国游客缺席世界旅游业 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

法国大西洋新闻网3月8日文章，原题：世界旅游业的“黑洞”，向中国游客紧急呼救 作为地球上消费能力最高的游客群体之一，中国人因为“动态清零”的防疫政策而难以出境，（世界）旅游市场因此出现巨大的缺口。为此，记者采访了法国国立东方语言文化研究院博士及研究员艾玛纽尔·韦龙。 问：中国游客缺席造成全球旅游市场高达2800亿美元的损失，他们缺席带来什么后果？世界哪些地区受影响最大？ 答： 旅游业是经济的重要领域，中国的政策影响到本土及国际旅游业。一方面，境外游客几乎在中国消失，另一方面，中国人的出境游也按下“暂停键”。2020年1月之前，中国人是亚、欧、北美及俄罗斯旅游市场的主力军，现在大家都受到影响。中国人青睐的地方如日本、泰国、法国、意大利、英国和圣彼得堡等受到的拖累尤为严重。两年来，从业者都在重新思考与中国游客相关的活动，并等待“重启”。 问：在世界各地放宽卫生限制之际，我们能否期待中国游客回归？疫情会改变市场吗？ 答： 中国游客不会马上回归，其中既有政治因素，也有战略因素。疫情已改变整个旅游业的情况。从业者正在调整并重组报价和活动。经过一段时间的（防疫）封锁，中国已在更广泛的范围内开放各地…