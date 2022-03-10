云南恢复旅游若干政策：引客入滇1名游客补5元 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月10日讯 3月8日，云南省人民政府办公厅印发《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展若干政策措施的通知》（下称《通知》），《通知》明确表示，在疫情趋稳可控的前提下，力争2022年底恢复到2019年水平。 《通知》指出，旅游业是云南省主导产业，面对疫情防控常态化下云南旅游业发展的特殊严峻形势，要引导旅游企业主动适应疫情防控常态化条件下的市场需求变化，及时调整生产经营策略，制定强有力的激励政策和综合措施，加快推进旅游业供给侧结构性改革，积极推进旅游业转型升级、高质量发展。 《通知》明确，要严格科学精准落实疫情防控措施，坚决防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向。接待旅游团队的导游、驾驶员上岗前须持48小时内核酸检测阴性报告，各地要及时提供免费核酸检测服务。文化旅游业从业人员要做到疫苗应接尽接。文化旅游场所发生本土疫情时，要科学精准确定文化旅游业重点、高风险人员，严格按照风险等级分类管理。口岸城市文化旅游场所要严格落实“预约、限流、错峰”要求，科学精准控制人流量。要清理层层加码等不合理规定。 《通知》明确，要大力开展“云南人游云南”活动，鼓励各级机关、企事业单位、社会团体进行…