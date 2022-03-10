餐饮酒水啤酒，大量批发流通市场餐饮，饭店，烧烤摊啤酒

供应餐饮酒水啤酒，大量批发流通市场餐饮，饭店，烧烤摊啤酒 欢迎来到食品商务网， [登录](javascript:void(0)) 免费注册 冰纯啤酒代理，大量批发流通市场餐饮，饭店，烧烤摊啤酒 青岛青轩啤酒股份有限公司，是一家从事啤酒科研、生产销售、品牌建设于一体的酿造企业。本公司始终遵循德国啤酒的传统酿造工艺，从麦芽制造、啤酒酿造、啤酒灌装每个环节严格把关，采用澳洲进口麦芽、酒花以及蒙山源头深水层泉水精心质造。秉承德国啤酒以口感和健康为工艺的出发点，释放德国啤酒的优良品质和口感，酒体清澈透明，金色迷人，久久弥香…… 我公司也可以承接OEM订制，不同档次价位的啤酒供您选择，可以给您免费设计订制啤酒产品包装。根据客户要求设计不同的标版和纸箱，提供相应的资质，给予后期市场运作指导，您提供产品，我们负责研发。为广大合作商提供酒水，打造品牌之路是我们不变的坚持。 诚挚欢迎八方客商光临本公司，座客指导合作共赢！ 名片 青岛青轩啤酒开发有限公司，是一家从事啤酒科研、生产销售、品牌建设于一体的酿造企业。 本公司坚持以市场为导向，不断增强创新意识，借鉴国内外先进工艺技术和管理经验，开发研制新产品，扩大…