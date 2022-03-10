携程“混合办公模式”实施一周：男性员工申请比例更高，90后占比近65%界面新闻

| 实习记者：王月竹 3月8日， 在线旅游平台携程集团 公布“混合办公模式”开放申请一周的数据情况：男性员工申请比例高于女性员工，90后申请者占比近65%，申请者中近三成是“带娃家长”。 此前，携程宣布从3月1日开始，将在全公司推行混合办公制度，每周有1-2天，符合条件的员工可自行选择办公地点。这意味着携程成为国内首家率先实际推行混合办公制度的公司。 根据公布的数据，混合办公制度实施首周，男性申请员工占据51.2%的比重，略高于女性员工占比（48.8%）。携程人力资源相关负责人表示，这可能与岗位差异有关。从申请者的职能来看，技术类岗位申请人数超过一半，业务类和产品类岗位申请人数次之，分别占比17.7%和12.7%。 在年龄段方面，首周申请员工中，90后占比近65%，80后占比三成，申请人数占比最少的为70后员工（3.9%）。这与公司员工平均年龄不无关系，据2020年脉脉发布的《互联网人才流动报告2020》，携程员工平均年龄为30岁。 另外，运行第一周的数据呈现出鲜明的地域文化特色。全国19个城市的申请数据显示，上海作为携程总部所在地，员工以绝对数量的优势位居申请人数第一位，占整体申请人…