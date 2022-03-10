初心不改 与时俱进

北京2022年3月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年是IMA管理会计师协会推出CMA注册管理会计师认证50周年。时间回到1972年12月，CMA考试首次举行。经过50年的积淀发展，如今的CMA考试早已不同往日，不仅是对财会专业知识概念的检验，更为个人职业成长及管理会计行业发展带来了深刻变化。

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让我们通过CMA认证50年大事记，共同见证CMA认证的发展历程：

1972年：IMA考试认证部评议委员会正式推出CMA认证。当时的CMA考试每年举行一次为期三天，共设置五门考试。每门考试的考试时间为三个半小时。考试题型以论述题和问答题为主。400余名考生参加了此次纸笔形式的CMA考试。

1977年：CMA考试每年举行的场次增加为两次。

1991年：经过全面评估，CMA考试时间调整为四个小时。

1997年：CMA考试实现机考。

2004年：CMA考试形式再次调整，考生在通过前三部分选择题题型后，需完成一道情境论述题。

2007年：鉴于中国考生对于CMA考试的热情与日俱增，IMA考试认证部评议委员会做出重大决定，推出CMA简体中文考试。

2010年：CMA考试基于管理会计师职位分析调查结果正式调整为两部分，每一部分考试时间为四个小时，分为100道选择题和2道情境题（每道情境题的作答时间为30分钟）。全新的考试形式要求考生具备扎实的财务会计与经济学、统计学等方面的专业知识，同时在考试内容上有所增加和侧重。

2016年：全球CMA持证者人数突破5万大关。

2020年： IMA考试认证部根据最新的职位分析调查结果再度更新CMA考试内容，技术、数据分析、信息系统及技术赋能的财务转型等主题成为考试重点。 涉及商业道德和决策分析的考题有所增加，而其他主题则在内容和分值占比上有所删减。

2021年：在持证者人数突破5万大关后短短五年，CMA认证再续佳绩，持证者人数突破10万大关。

随着技术和商业环境的发展变化，CMA项目也在不断与时俱进。今年年初，IMA宣布将开通CMA英文远程考试。自2022年1月18日起，考生可选择前往普尔文线下考点或参加远程考试。

IMA负责考试认证的高级副总裁Dennis Whitney（CMA）表示：“过去50年来，尽管CMA考试在内容、形式及组织方面发生了显著变化，但CMA认证的初心从未改变，那就是为财会专业人士提供成为优秀业务合作伙伴的必要技能。CMA认证经过50年的积淀发展取得了一个接一个的重大成就，成为了全球财会专业人士攀登职业阶梯、引领组织前行的助推器。我对CMA认证过往所取得的成就深感骄傲。CMA认证未来可期！”

在数字经济的浪潮中，中国管理会计实践逐年深化，企业不断探索高质量、可持续发展的路径，对于管理会计应用和从业人员素质也提出了全新的要求。我们看到更多优秀的财会专业人士从传统角色中脱颖而出，走进商业环境中的不同领域，成为业务、运营、技术等各方面的最佳合作伙伴。而在这个转变过程中，CMA的影子随处可见。

在CMA认证50周年的特别纪念中，我们有幸采访了5位来自学术界与实务界的意见领袖，他们分别是：IMA管理会计师协会负责考试认证的高级副总裁Dennis Whitney，复旦大学管理学院副院长吕长江，海尔集团副总裁、首席财务官邵新智，普华永道中国企业治理、风险和合规咨询合伙人蔡耿青，以及迪卡侬中国副总裁、首席财务官Etienne CALLAFE。后续我们还将分享更多优秀CMA持证者的经验与感悟，请持续关注CMA官方服务号，与我们共同见证CMA 50周年的高光时刻。

CMA注册管理会计师认证迎来50周年纪念 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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