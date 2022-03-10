[山西发现商代墓葬 墓主或为集团最高级别贵族 旅游 大众新闻网—大众生活报官网] 山西省考古研究院9日发布考古新发现，当地考古人员在山西省吕梁市离石区发现两座商代墓葬，其中一座为晋陕高原黄河两岸发现殉人最多、规模最大、等级最高的商代墓葬，从墓葬规模看，该墓主很可能是土著集团的最高级别的贵族。 2020年4月至6月，为配合国道209线改线工程建设，山西省考古研究院、吕梁市文物考古研究所联合对用地范围内勘探发现的38座古墓葬进行了考古发掘，其中36座为东周时期墓葬，仅在墓地西南部分布有两座商代墓葬，编号分别为M32、M21。 M32共出土铜、陶、骨、贝、蚌等共计51件（组），其中海贝（贝币）39件，毛蚶壳、骨环各3件，青铜短剑、绿松石管、蚌饰、陶罐、陶盆、陶三足瓮残片各1件。 值得注意的是，陶罐、陶盆、三足瓮，这三件陶器与青铜短剑，形制都很特别，可比较的同类器型较为少见。其中，青铜短剑的镂空剑柄、柳叶形矛身的作风，显示出浓郁的北方草原文化气息。目前可见与之形制最接近的有两件，均是在俄罗斯东北部的雅库特地区采集所得。这类铜剑独特的形制造型，为国内首次发现。 据介绍，墓主人发现时位于棺盖板上方…