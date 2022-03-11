元宇宙+旅游：典型案例和发展路径 碳链价值-新闻资讯-中金网

区块天眼APP讯 : 元宇宙+旅游：典型案例和发展路径 01区块链 • 2022-03-10 ‘Incheoncraft’（我的世界之仁川版本） Minecraft是一款沙盒游戏，玩家可以以“化身”形式自由探索虚拟世界。在此基础上，仁川开发了“Incheoncraft”，这为无法亲自参观的游客提供机会，并创造了一种不被限制的旅游方式。该游戏的景观基于仁川的外观建立，支持用户以全新的角色进行探索、社交和创作。在IncheonCraft中，用户可以通过历史人物体验历史事件，在游戏中学习仁川的历史和文化。 2. 案例二：迪士尼的元宇宙战略 背景： 2021年11月16日消息，迪士尼CEO Bob Chapek在一场对谈中暗示元宇宙将是迪士尼的未来。他称迪士尼乐园加上Disney+数字平台使该公司具备了无可匹敌的元宇宙构建能力，“这种三维画布有望以一种具备凝聚力、不受束缚的方式将物理与数字世界整合起来，从而将极大地解放创造性思维。我相信元宇宙是下一代的发展方向。” 沉浸式乐园 迪士尼乐园、体验和产品（DPEP）数字与全球首席执行官，执行副总裁Tilak Mandadi表示：“我们乐园讲故事的方…