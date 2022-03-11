中俄30余项“文化+旅游”活动在边城黑河举行_财经_中国网

富有中俄元素的花车巡游、中俄民族歌舞、中国武术表演、俄罗斯油画展、中俄文化旅游推介会……由中国文化和旅游部、黑龙江省政府和俄罗斯联邦文化部、阿穆尔州政府共同主办的第十届中俄文化大集23日下午在边城黑河市开幕，30余项“文化+旅游”活动在黑龙江畔上演。 在第十届中俄文化大集花车巡游活动现场，脚踩滑轮的小朋友挥舞着中俄两国国旗，在悠扬的音乐旋律中自由穿梭；身穿唐装的中俄青少年太极拳打得飘逸潇洒……丰富多彩的文化展演，让观众领略了中俄两国绚丽多彩的文化和民风民俗。 以“加强文化旅游交流合作，促进两国共同发展”为主题的第十届中俄文化大集，设计了高端交流、论坛推介、旅游贸易、文化交流四大板块，突出旅游、科技、体育和文化传承等元素。 俄罗斯联邦文化部副部长娅里洛娃说，通过十届中俄文化大集的举办，它如今已经是友谊的象征，不只是阿穆尔州和黑龙江省地区间相互协作的象征，更是两国和两国人民间友谊的象征。希望中俄双方共同努力拓宽文化交流领域，不断丰富每年活动内容。 据了解，本届中俄文化大集还在俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市设置了主会场。除此之外，中方在黑龙江省牡丹江市、鹤岗市及抚远市、虎林市等10个市县设分…