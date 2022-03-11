寻找次密接者！德州德城区一密接者活动轨迹公布，曾去过万达、门诊、酒店

齐鲁网·闪电新闻3月11日讯 11日，德州市德城区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室发布通告，寻找与新冠肺炎密切接触者有接触的人员。 通告指出，2022年3月11日00：06，德城区疾控中心接到德州市疾控中心电话，告知德城区已隔离管控次密接人员代某3月5日乘坐D1639（D1642）次列车06车厢的密接人员核酸检测结果初筛阳性，现将代某在德城区主要活动轨迹通告如下： 3月6日 14：26 德州东站乘坐14：41 106路公交车至人民公园站下车。 17：30左右在万达商场三楼青炉里烤鱼1号桌就餐，餐后约19：30离开。 3月8日 上午10：25和下午16：41去过两次七西村大队部对面的七西门诊部。 11：30-16：00在新都汇小区对面君豪酒店打工，在单间和大厅负责上菜及撤台工作，全程戴口罩。 请在上述时间、地点与该密切接触者可能有接触或轨迹交叉的人员，第一时间向属地乡镇（街道）、村（社区）或工作单位报备个人信息，居家不外出，并主动配合进行核酸检测，落实疫情防控措施。如隐瞒相关接触情况造成疫情传播扩散等不良后果的，将依法追究法律责任。 请广大居民不必恐慌，做到不信谣，不…