“果业强县”礼泉县 ：打造“有机+旅游+生态+高端”农业 为乡村振兴强势赋能_中国网

近年以来，陕西礼泉县以建设现代果业强县为目标，以市场为导向，以科技为依托，以质量为核心，加快老旧果园改造，引进新优品种，创新“一园、一景、一电商”模式，大力发展有机农业、旅游农业、生态农业、高端农业，打造“礼泉御果”品牌。通过持续推动果业产业结构调整，不断促进果业兴旺、果农增收，为乡村振兴强势赋能。 围绕“三片五群一廊”现代农业发展布局大力实施“51150”战略 礼泉县以高质量发展为主线，围绕“三片五群一廊”现代农业发展布局，大力实施“51150”战略，即发展优质苹果、礼泉御果、时令水果、高端果蔬、小河酥梨5个现代农业产业园区集群，建设1个百里现代设施果蔬花卉长廊和150个精品现代农业示范园区战略。坚持以市场为导向，精心打造休闲农业、设施果蔬、礼泉御果等特色产业，现已基本形成北部优质晚熟苹果，中部御杏、御石榴、葡萄等特色杂果，南部早熟苹果及时令水果三大片区产业带。同时，大力宣传唱响“礼泉御果、常享常念”公共品牌，推动发展有机农业、绿色农业、生态农业，积极开展“三品一标”申报工作，累计认证国家地理标志产品2个、全国名特优新农产品2个、有机农产品3个、绿色农产品24个，不断提升果品质量，走…