打造冬奥IP活动 平谷区借力冰雪发展旅游经济平谷区消费券平谷旅游_手机网易网

打造冬奥IP活动 平谷区借力冰雪发展旅游经济 2022-03-11 15:23:14 北京商报 北京商报讯（记者 王维祎）3月11日，在2022北京消费季新闻通气会上， 平谷区 商务局副局长张建伟表示，平谷区已举办冬奥主题系列演出活动，依托渔阳国际滑雪场，融合京东大峡谷冰世界、温室果品采摘、民宿体验等多元素项目，吸引市民游客打卡 平谷 ，增强冬奥对冰雪、冰雪对 旅游 、旅游对消费的带动力。 另外，平谷区借助春节、元宵节等消费节点，结合本地消费特点，组织购物中心、大型商场、市场等商业企业，开展主题鲜明、针对性强的便利购物、酬宾让利、年货展销、品牌优惠、新品推广等促销活动，繁荣节日市场、保障市场供应、营造节日氛围。 据悉，2月26日，平谷区首次首批自主开展惠民 消费券 启动发放工作。平谷区委区政府以"暖市场、促消费、惠民生"为目标，从改善消费预期和保障消费供给两端出发，筹集资金1000万元，开展消费券发放活动，消费券在今年三个时间节点，通过平谷区城市消费运营平台"乐享平谷"微信小程序开始发放。本次消费券投入金额足，可用门槛低，适用范围广，活动规则简单易懂，平台操作方便快捷，商户和群众的反馈…