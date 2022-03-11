2012年，男子广西出差酒吧遇“红花”，宾馆交易时突然冲进3壮汉郑先生邱先生宾馆姗姗晓琳_手机网易网

2012年，男子广西出差酒吧遇“红花”，宾馆交易时突然冲进3壮汉 2022-03-11 14:15:35 法制播报 2012年3月13日，来自贺州市的 邱先生 急忙冲到柳州市柳北分局，称他在 宾馆 睡着觉突然被三个彪形大汉抢劫一空。 民警小劳很快赶到案发地点，发现房间门锁并没有被撬开的痕迹，也就是说邱先生自己开的门。民警很是疑惑，随即拨通了邱先生的电话，发现他已经处于关机状态。 小劳打电话到分局询问情况，值班民警告诉他，就在办案民警离开不久后，邱先生说家里有事先行离开了。 这邱先生葫芦里到底卖着什么药？一头雾水的民警为了查明真相，找到宾馆负责人，调取了案件前四个小时的记录。 13日凌晨两点钟左右，在邱先生所住的503号房前面，突然钻出来一个穿着睡衣的胖男子，民警仔细辨认发现，此人正是邱先生。 只见他站在走廊上左顾右盼了一会儿，又回到房间。十几秒以后，他再次出现在走廊上，又来回张望了将近半分钟左右才回到房中，行为非常怪异。 两个小时后，走廊上来了三名戴着口罩看不清楚长相的男人，一拥而入邱先生所在的503房间，直至快五点才仓皇离去。 小劳突然想起，邱先生是早晨六点多来分局报的警。如果那三名…