当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 国务院总理李克强：仅退税一项，餐饮、旅游、客运、文化等行业就能够享受1800亿元 时间：2022-03-11 13:25:29 来源：本站 阅读：4464923次 3月11日，国务院总理李克强在北京人平易近年夜礼堂出席记者会并回覆中外记者提问。在回覆记者关于辅佐非凡坚苦行业方面的问题时，李克强暗示，对非凡坚苦行业，已经出台了40多项扶持政策，仅退税这一项，餐饮、旅游、客运、文化等行业就能够享受1800亿元。这些行业不仅需要财政撑持，对那些市场前景好的，金融业也要给以无缝续贷。而且，对他们需要阶段性减免房租、电费的，有能力的处所也应该给以撑持。 （文章来历：中国旅游新闻网） 文章来历：中国旅游新闻网 责任编纂：43 李克强暗示，疫情发生后，受冲击最年夜的是处事业，出格是接触性的处事业，而其中量年夜面广的是中小微企业。辅佐他们，现实上也是在支撑就业，因为仅1亿个体工商户就带动了3亿摆布的就业。 摘要：nibs ,niantic ,nhk纪录片 ,nhdta-792