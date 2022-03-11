点滴细流，播种希望：众合云科志愿者协会发起2022“云种树”活动

北京2022年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为响应国家“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”目标，履行联合国全球契约承诺，3月10日，众合云科志愿者协会正式发起2022“云种树”活动。

点滴细流，以低碳行动播种绿色希望

据众合云科社会责任部项目经理黄帆介绍，众合云科在全国共有130+直营分公司，在执行层面很难将伙伴们聚在一起，共同实现一个公益目标。为此，此次“云种树”活动采用“线上养成游戏”的模式，激励公司全员采用公共交通工具出行、无纸化办公等方式，参与到节能减排的行动中来，让碳中和的绿色理念贯穿至全年的工作和生活之中。

此次“云种树”活动将持续2022全年，分四个季度进行，为所有“种树达人”，送上众合云科定制电子证书和环保购物袋、不锈钢筷子、水杯等环保小礼品，帮助大家在日常生活中进一步践行低碳环保理念。黄帆表示，未来几个季度还将邀请客户伙伴们参与到本次公益活动中来，带动更多伙伴、更多企业践行低碳理念，实现社会价值。

低碳先行，充分践行可持续发展理念

今年政府工作报告提出，有序推进碳达峰碳中和工作。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

众合云科作为一家技术驱动的HR SaaS科技服务商，一直致力于通过技术手段践行低碳理念。针对合作企业业务访问集中于办公日的特点，众合云科采用了动态分配计算资源的技术，根据服务器实时负载动态调整添加计算资源，大大降低了计算资源的消耗量，每年可节省20%以上的电力。

与此同时，众合云科自研的HR SaaS系统实现全流程线上化服务，在帮助企业提升效率的同时，也降低企业因办理各项业务所产生的交通碳排放。此外，众合云科已经全面使用电子合同签章管理，进一步省去因纸质合同的打印和邮寄环节造成的碳排放。

此次“云种树”活动仅仅只是众合云科践行低碳理念的小小一步。作为联合国全球契约的成员之一，众合云科也将始终秉承“让每一份工作都有保障”的使命，携手各方力量，以实际行动推进全球可持续发展目标的实现。

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