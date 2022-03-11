徐汇占用“民宅”做隔离用房？两小时清退？我们一一求证酒店隔离公寓

3月11日，网传上海市徐汇区政府临时征用区内位于天钥桥路909号的“逗号公寓”作为隔离酒店，公寓内租户被临时通知强行迁出。部分自称该公寓租户的人员表示，自己3月10日下午1时接到清退通知，被要求当天下午3时就要搬走，“时间窗口”仅两个小时。部分网友认为“这波操作不人性化”，也有网友质疑政府能否征用“民宅”作为隔离用房。为此，上海辟谣平台向徐汇区政府相关部门求证。 区政府： 不断完善防疫处置流程， 协同酒店补偿租客 对于租户反映的“一点通知三点前搬走”这一情况，徐汇区相关部门表示，由于疫情防控压力较大，隔离工作必须与时间赛跑，所以通知时间确实比较紧迫，但并非“一点通知三点前搬走”。3月10日上午起，相关部门已会同酒店管理方开始对住客进行搬离告知，经过协商，将租户限期搬离的时间延长至3月10日24时。3月11日凌晨2时，公寓内租户已全部搬离。 相关部门也承认，由于防疫形势紧迫，所以此次征收和撤离时间比较紧张，对由此给相关租户带来不便深表歉意。未来也会不断完善防疫处置流程，接受市民和网友指正。同时，徐汇区相关职能部门将协同酒店方做好清退押金、租金以及补偿（含搬家费）等工作。 截至发稿，雅住公…