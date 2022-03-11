王毅：中国将推增强版“国际旅行健康证明” 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月11日讯 国务委员兼外交部长王毅3月7日就“中国外交政策和对外关系”答记者问时表示， 为民服务，为民解忧，是外交工作的应尽之责。中国外交将继续秉持以人民为中心的宗旨，做广大老百姓的贴心人，做海外同胞利益的守护人。 王毅透露，中国外交今年将集中做好三件事情： 一是打造“智慧领事平台”，推出更多“指尖”上服务项目，完善数字化、全天候领事服务； 二是构建“海外平安中国体系”，强化海外安全风险预警体系，指导境外企业加强安防建设，为海外同胞提供更有效、更及时的安全保障； 三是推出“健康畅行计划”，打造升级版的中外人员往来“快捷通道”，推出增强版的“国际旅行健康证明”，助力安全、健康、便捷的跨国旅行。 在今年的两会上，就跨国旅行问题， 全国人大代表，广东省惠州市委常委、宣传部部长黄细花 建议，文化和旅游部或全国性社会组织，选择部分有资质有品质且疫情防控工作基础好的旅行社，试点开展有组织的团队出境旅游。同时，持续完善疫中旅游防护体系，确保“可防、可控、可预期、可追溯”。她表示，我国应该 建立开放出入境旅游“沙盒计划”，遵循安全一处、开放一处的原则，入境旅游方面可选取舟山岛、崇明岛、海南岛等…