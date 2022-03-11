今年五一小长假可以跨省旅游吗？张伯礼回应 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月11日讯 2022年五一小长假， 能不能跨省旅游？ 中国工程院院士张伯礼近日接受《人民日报》采访时表示， 跨省旅游是可以的，但是对于中高风险地区，还是不去为宜。放开要适度放开，如果要去的旅游点确实没有疫情，做好防护前提下可以旅游。旅游区景点如果没有中高风险地区，也可以接纳游客，但是要限制人数，绝对不是完全放开。 根据国务院安排，今年的剩余假期包括 清明节（4月3日至5日放假调休，共3天）、 劳动节（4月30日至5月4日放假调休，共5天）、 端午节（6月3日至5日放假，共3天）、 中秋节（9月10日至12日放假，共3天）、 国庆节（10月1日至7日放假调休，共7天）。 国家传染病医学中心主任、上海新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏则表示，2022年，以平常心抗疫，依然相信曙光在前。 张文宏认为，无论我们采取的是清零政策、动态清零政策、精准动态清零政策、逐步动态开放的政策，不出现疫情规模性反弹将是我们的防疫底线。 疫苗策略的布局将是重中之重。 当前，我国在全面推广疫苗的加强针接种，贯彻优化的疫苗接种策略，同时布局系列抗病毒药物的临床研究。我国防疫的能力在实战中终究会不断地得到提高与…