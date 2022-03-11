许继伟：全域化品质化数字化融合化是旅游大势 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

今年全国两会期间，全国人大代表、安徽省滁州市委书记许继伟接受专访时表示，“十四五”及今后一个时期，我国将全面进入大众旅游新阶段，全域化打造、品质化需求、数字化应用、融合化发展将是大势所趋。 记者了解到，许继伟历任黄山风景区管委会政治处副主任、黄山旅游发展股份有限公司总裁、黄山市政府常务副市长等，长期关注和推动旅游业发展。 许继伟认为，旅游业是“绿富美”产业、是朝阳产业。在全国各地，旅游业已经成为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的重要举措。 近年来，滁州倾力打造了江淮分水岭风景道，2021年全线贯通，可谓“一岭分江淮、一道看滁州”，串联起葱茏秀丽的琅琊山、“中国农村改革第一村”小岗村、国家考古遗址公园明中都皇故城等众多高品质文旅资源，吸引了大量自驾游和休闲度假游客，成了“网红”旅游景观道。 许继伟说，打造江淮分水岭风景道，是滁州推动全域化旅游发展的一个重要抓手，以此为引领，滁州正加快构建“一道引领、双核驱动、三区并进、多点支撑”的全域旅游发展格局。 许继伟解释说，一道引领，就是实施江淮分水岭风景道建设和提升行动，打造皖东千里画廊，引领全域旅游发展。下一步将构建…