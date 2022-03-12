上海发布：华亭宾馆管理疏漏导致疫情大范围爆发空调酒店上海华亭宾馆

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 经济观察网 记者 瞿依贤 丁文婷 3月11日，针对上海近日大范围爆发的新冠肺炎疫情，上海发布官方账号表示：中风险地区漕溪北路1200号（华亭宾馆）存在管理疏漏。 上海本轮疫情始于3月1日，后逐渐蔓延。截至3月10日24时，上海有34例本土确诊病例在院治疗，尚在医学观察中的无症状感染者548例。 3月11日，上海市公布了近期本土确诊病例的溯源结果。根据流行病学调查、基因测序比对和专家组综合研判分析，近期上海市松江、嘉定、闵行、黄浦、徐汇、宝山、浦东新区等区疫情中均存在明确的流行病学关联，病毒基因测序显示高度同源，感染来源聚焦于：境外输入病例携带的病毒污染环境，由于管理疏漏引发本土感染并导致传播。 经济观察网梳理上海公布的流调信息，3月6日至10日，居住地址为漕溪北路1200号（华亭宾馆）的本土确诊病例和本土无症状感染者合计超过10名。 此前网传消息称有入境人员隔离在华亭宾馆，而华亭宾馆的内部通风系统全建筑一个通风道，无症状感染者通过通风道传播了病毒。 据经济观察网了解，今年2月9日，上海华亭宾馆发布“歇业公告”，宣布于2月16日正式歇业，…