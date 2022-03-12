旅游 成都武侯祠博物馆获2021全国十佳文化遗产旅游案例_TOM旅游

3月11日，在由中国文物学会、中国文物报社主办的“ 2021全国十佳文化遗产旅游案例推介活动 ”终评会上， 成都武侯祠博物馆 “品味老成都·畅游大三国”项目被评为“2021全国十佳文化遗产旅游案例”。 据悉，“ 品味老成都·畅游大三国 ”是近年来武侯祠博物馆紧随文旅深度融合趋势，充分利用遗产资源禀赋，打造的文旅融合创新项目。项目以现有游览空间和经典游线为基础，深入发掘常态遗产旅游及常年研学、社教、推广活动的社会价值和品牌特质，打造出“三国季”“武侯祠成都大庙会”为代表的大型文化活动和锦里特色文旅街区，年吸引游览参观和参与活动的观众量已超过1500万人次。 武侯祠成都大庙会 其中， “三国季”以社教活动、文化推广为核心内容，每年举办上千场活动，吸引数百万观众参与；“武侯祠成都大庙会”汇集观灯夜游、文艺演出、美食体验、仿古祭祀、非遗展演、异域风情，将三国文化活化展示，延续老成都民俗风情，是每年农历春节成都最热闹的节会之一；锦里以川西民风民俗、三国文化元素和明清建筑风貌为依托，吸引、孵化、集聚了大量本地民俗、非遗项目和文创机构，凭借优美环境、深厚底蕴、开放活动、创意产品，“拜武侯 泡锦里”已…