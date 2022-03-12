旅游｜全国多地进入赏花模式，“市内赏花”、“周边赏花”最受欢迎_TOM旅游

春风送暖，全国各地的鲜花次第盛开，“赏花”也被众多旅行者提上了日程。近一周以来，马蜂窝站内“ 踏青赏花 ”相关搜索热度上涨50%。为了迎接赏花季的到来，马蜂窝推出了覆盖近百个目的地的春季“ 全国赏花地图 ”攻略，无论长途旅行或是周边踏青，都可以从该攻略中获得实用参考。 2022全国赏花地图将赏花范围扩大至全国近百个目的地，按照地区和花卉品种分类呈现。除了全面涵盖各大热门赏花目的地游玩线路、最佳花期等实用信息之外，攻略还将当地不容错过的花期特色体验，或是最佳打卡拍照机位清晰罗列。还可在目的地下方直接浏览马蜂窝达人们的赏花景点图文、短视频等形态丰富的旅游攻略，被似锦繁花深度种草的同时也能实现轻松拔草。 较之无锡鼋头渚的樱花烂漫、江西婺源的金色油菜花海、西藏林芝的十里桃源等传统赏花胜地，越来越多过去相对小众的目的地在年轻人的争相打卡下热度飙升。马蜂窝大数据显示，位于新疆伊犁的“ 吐尔根杏花沟 ”近一周热度涨幅高达200%，黄山脚下的“ 歙县石潭油菜花 ”，“毕节百里杜鹃”涨幅均超过150%。 毕节百里杜鹃 主办方供图 丰富的市内及周边赏花踏青资源将北京、成都、重庆、广州送进全国赏花热门目的地…