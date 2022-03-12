《江西省“十四五”住房城乡建设发展规划》印发：纵深推进污水垃圾治理 新增城镇污水管网6千多公里，新增城镇污水日处理能力约180万m3，污水处理率提高9个百分点，县城及以上城镇污水处理厂基本上完成一

2月29日，江西省住建厅印发《江西省“十四五”住房城乡建设发展规划》。 规划要求，加快建制镇生活污水处理设施建设。加强建制镇生活污水处理设施建设，力争五河流域沿岸建制镇全部建成生活污水处理设施，其余未建设施的建制镇制定计划、有序推进。推动制定建制镇生活污水相关技术文件，实施设施（管网）补短板行动。抓好建成设施的运行管理，探索以县为单位统一规划、建设、运行建制镇生活污水处理设施，提升建制镇生活污水处理能力和运行效率。推动生活污水处理信息化、台账化管理，探索基于物联网技术的建制镇生活污水处理系统智慧管控平台，创新城乡污水一体化管理体系。 完善城乡一体化生活垃圾收运处置体系。落实县级政府主体责任，全面推动垃圾处理设施、技术、服务向农村延伸覆盖，持续完善“村收集、乡转运、区域处理”生活垃圾收运处置体系。健全农村生活垃圾治理长效工作机制，实行县级统一监管、乡镇属地负责、群众积极参与的工作机制，协同推进治理工作。建立有关部门、乡镇、村民自治组织和群众代表共同参加的督查考核制度。完善市场化运作模式，全面提升治理效率和专业化水平。统筹推进农村生活垃圾分类减量和资源化利用，开展农村生活垃圾分类减量和资源…