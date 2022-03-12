越南人：为啥中国游客不来越南这景点？网友：看看导游做的这些事_小费_旅行_地方

原创 越南人：为啥中国游客不来越南这景点？网友：看看导游做的这些事 2022-03-12 13:06 来源: 搞笑视频王子 原标题：越南人：为啥中国游客不来越南这景点？网友：看看导游做的这些事 现在越来越多的人选择出国旅行，尤其是在夏天的时候，因为国内的气温非常的炎热，所以很多人都希望去一个比较凉爽的地方进行旅行。很多人选择的地方都是一些海岛，但是有细心的人就会发现，越南的芽庄似乎没有受到中国游客的青睐，就连越南当地人都不解：为啥中国游客不来越南这景点？有网友就吐槽称：看看导游做的这些事，你知道这是什么原因了？下面就来带大家了解一下。 有游客询问了一下去芽庄目前的市场价，大多数旅行社都是表示，两个人的价格大概在888块钱左右，按道理，这个价格对于外出旅行来说已经算是非常的低廉了。那么为什么这些游客都不愿意去呢？其实主要有下面这几个原因，首先就是因为价格太低，游客不放心，现在有很多不靠谱，虽然表面上价格非常的低，但是实际上会强制消费，每个人出去旅行都希望能够有一个好心情，所以不愿意沾染上这样的事情。除了这个意外，让越南人不解：为啥中国游客不来越南这景点的另一原因，很多游客都有经历过。 那…