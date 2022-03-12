[每经24点 美国宣布取消对俄罗斯的最惠国待遇；河南省暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务；广东东莞多地调整为中风险地区_凤凰网] 每经编辑：蔡鼎 1丨广东东莞多地调整为中风险地区 每经AI快讯，自2022年3月11日23时起，东莞市松山湖高新技术产业开发区3个区域：松山湖高新技术产业开发区阿里山路15号绿岛花园4栋；松山湖高新技术产业开发区高雄路2号A栋和D栋；松山湖高新技术产业开发区彰化路2号，从低风险地区调整为中风险地区。（央视新闻） 2丨河南省暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 每经AI快讯，河南省文旅厅网站3月11日发布通知称，鉴于河南省濮阳市已出现疫情中风险地区，按照《文化和旅游部办公厅关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控的紧急通知》（文旅发电〔2021〕276号）精神，为进一步做好全省文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延。各地要严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待省内无中高风险地区后，相关业务自行恢复。 各地要切实抓好常态化疫情防控措施落实，指导旅行社及在线旅游企业依法妥善处置游…