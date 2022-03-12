计划包括实现3倍的地域扩张以及到2024年实现100%采用绿色能源

新加坡2022年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 总部位于新加坡的技术集团、全球最大的下一代计算基础设施即服务提供商之一Atlas Technology Management (Atlas)宣布其扩张计划，作为该公司加倍努力实施其战略以成为Web 3.0计算基础设施领导者的一部分。

Web 3.0是互联网的下一个篇章，以区块链技术为基础，以分布式计算、自主和智能操作模式为特征。Atlas长期以来一直是在高性能和特定应用计算领域构建尖端基础设施解决方案以支持Web 3.0发展的领导者。其全面的服务包括ASIC计算、节点基础设施、网络、硬件和软件、API支持以及存储。

Atlas在过去一年里发展迅速，最近在迪拜和挪威开设了新的办事处。借此势头，该公司计划在未来五年内将其业务覆盖范围从9个国家和地区进一步扩大到30多个。这将使Atlas拥有首屈一指的覆盖面，助力世界各地的企业和合作伙伴实现Web 3.0转型。

气候变化是人类面临的最大挑战之一，应对气候变化是每家公司的责任。考虑到需要提供高性能计算和基础设施来支持Web 3.0的发展，将其对环境的影响降至最低对其未来的成功至关重要。Atlas坚持“科技向善”的信念，并全心致力于为Web 3.0的可持续发展做出贡献。因此，到2022年，Atlas采用的绿色能源比例将达到75%，2023年达到90%，最终于2024年达到100%。

此外，Atlas正在进行合作讨论，探索海底数据中心等先进技术和运行机制，以实现Web 3.0的渐进和可持续发展。一个海底数据中心试点项目预计将于2022年下半年启动。

Atlas创始人兼董事长Raymond Yuan表示：“互联网正处在一个类似于云计算早期的阶段，难以想象的价值正等待在下一篇章Web 3.0中被释放。这将由新的经济范式和新兴技术来定义，以实现新的商业模式。作为该领域的先行者，我们有经验和资源来构建支持Web 3.0可持续发展所需的基础设施。我们今天的公告事关花更多精力和资源来加速Web 3.0的发展，并为我们的合作伙伴带来新的增长机会。”

Atlas宣布市场扩张和可持续发展计划，加速发展Web 3.0 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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