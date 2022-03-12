厦门2022年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年3月，乔丹体育展示了“应该？不樱该”的女子运动态度，联合了祝绪丹、薛明、李美珍、张蓝心等体育界、演艺界明星以及多圈层意见领袖，一起鼓励女性打破“应该”的束缚，在运动中获得更多自信，全情投入到自己理想人生，勇敢做“不樱该”女孩。

女子电竞，让女性表达成为可能

通过运动解锁理想新高度，乔丹体育同步上线了首支女性态度短片。前女排国手薛明退役之后从未停止探索人生，开民宿、赛车、潜水，不断尝试新鲜事物；转战KGL职业联赛首支女子队伍赛训指导，面对王者荣耀历史上第一支女子职业战队以及薛明的转型，社会上发出了很多“应该”的质疑声。薛明摒弃杂音，专注于战队管理，用过往的个人经验和体育精神，帮助队员识别情绪，调整自我训练状态，进行团队战术及体能训练。她用实际行动阐述着自己“不樱该”的态度，让电竞赛场成为女性能够表达自我的舞台。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/1761801/3.mp4’, image: ‘http://www.prnasia.com/video_capture/3684684_ZH84684_1.jpg’, autostart:’false’, aspectratio: ’16:9′, stretching : ‘fill’, width: ‘600’, height: ‘338’});

“热爱电竞的女生有很多很多，为什么不看好我们？就因为我们是女生吗？

有人说女生‘应该’安分些，不要不务正业，

有人说女生‘应该’轻松点，何必自讨苦吃。

峡谷冲锋没有性别禁地，

我相信体育精神可以传递身边的人，

那就让我助她们夺得席位。

谢谢你的应该，我爱我的不‘樱’该。”

多维度赋能女性力量，用运动建立自信

乔丹体育代言人、演员祝绪丹，乔丹体育代言人、马拉松运动员李美珍，国家跆拳道运动员、武打女星张蓝心，以及数位健身、摄影、杂志编辑、旅游等不同领域、具有运动能量与精神的女性群体代表纷纷为新世代女性发声。她们用不同的故事鼓励女性不要因为外界的“应该”为自己设限，在运动中展现出真实的自己，增强自信心，创造独一无二的自己。

研发专业装备，助力女性运动

乔丹体育在赋能女性运动的道路上，不断探索和创新各类产品，专门打造了更适合女性的专业运动装备，为女性提供强大的支持和保护。同时，樱花系列创意灵感和符合女性的线条设计，让女性在运动中也能随时随地展现自我个性。

乔丹体育鼓励女性在运动中创造更多可能，击碎外界的“应该”，勇敢做“不樱该”女生。

女生打电竞没人看？乔丹体育“不樱该”力量解锁理想新高度 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com