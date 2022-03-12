[旅游 安徽芜湖：以“欢乐之旅”提振春季文旅市场_TOM旅游] 为进一步促进文旅行业发展，提振春季文旅市场，安徽省芜湖市文化和旅游局以“欢乐之旅”为主题，以美食、动漫、古建等为主要因子，以本地、周边城市等为主要市场，以花香，书香、味香等为主要载体持续发力。 以花为媒。 围绕无为千亩玉兰、湾沚湿地花海、繁昌平铺桃花、南陵丫山凤丹、三山油彩峨桥等地，通过把赏花、休闲产业以及民俗文化等紧密结合起来，助力鲜花经济在文旅产业中的带动作用。 以书为径。 围绕公共文化场所服务职能，通过开展芜湖书房·周末有“阅”工作，组织52场“阅·芜湖”城市书房文旅分享、8场“跟着博物馆去游行”等系列活动，丰富文化供给，让群众了解本土文化，进而拓展本地市场。 以史为路。 围绕“百年历史建筑复活”计划，现已开展圣母院旧址修缮工作，并有计划地对圣雅各中学旧址、老芜湖海关旧址等十余处文保单位进行修缮；持续打造“建筑可阅读”品牌，高效推动文物建筑高品质开放，让历史建筑的故事“可证、可看、可读、可听、可感、可思”。 以食为旅。 围绕“皖美好味道 百县名小吃”系列宣传活动，深入挖掘芜湖市特色美食小吃资源，探索芜湖美食文化故事，…