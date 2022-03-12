[原创河南辉县有条“人间奇迹”挂壁公路，绝壁如刀削斧砍，充满了惊险] 原标题：河南辉县有条“人间奇迹”挂壁公路，绝壁如刀削斧砍，充满了惊险 河南万仙山的名气远没有其组成部分之一的郭亮村有名，而郭亮村的成名全仗于那条“人间奇迹”挂壁公路。上世纪70年代，住在村里的人们齐心协力，以愚公移山的精神挑战顽石，挖通山岭，建造了这个罕见的人文景观。 万仙山景区位于河南辉县西北部太行山腹地，由郭亮村、南坪和罗姐寨三个景区组成。许多人是奔着郭亮村而来的，更多人来了之后才发现，南太行丹崖绝壁、曲径幽谷、雄浑大气的风光同样让人沉醉赞叹。 景区可以游玩的景点达200余处，除了古老村落、绝壁长廊，蚂蚁山、黑龙潭瀑布、七郎峰、五峰山林海、白龙洞、天池、红岩绝壁大峡谷等都值得打卡。 沿着山路赏着风景，很快就到了那座被绝壁托举在山巅的村子——郭亮村。村子古朴中带着欣欣向荣的气息，道路平整干净，路边有摆摊的村民，有写生的学生，还有村中儿童嬉笑打闹，热闹的情景让人很难想到这里曾经与世隔绝。 村庄已成为热门旅游景点，客栈、旅馆、餐饮日趋成熟。一幢幢石房子依山顺势，错落有致，生活在村中的人和来来往往的游客，一起演绎着南太行…