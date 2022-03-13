“剧本杀+旅行社” 让游客出游体验更丰富

|您当前的位置 ：| 换上一套衣服，拿到一个剧本，烧脑探案，体验另一场人生故事；买张车票，带上行李，旅行观光，感受不同地域的生活风情。“剧本杀”和旅游，都是体验另一种生活，近几年，一些洛阳的旅行社开始解锁新的产品和玩法，尝试将二者更好地结合起来，让游客的出游体验更加丰富。 “游客从上车启程的那一刻起就进入了剧情。沿途的吃住行、景区的自然风光、导游的讲解都是剧情的一部分。”洛阳市一家旅行社的负责人孙鸿雁说，去年“十一”期间，该旅行社在旅游产品中融入“剧本杀”，旅游路线涵盖景区、博物馆、公园等，将体验游戏和旅游结合起来，吸引了不少游客。 孙鸿雁表示，如今，不少游客不再单纯因为目的地景色优美而出游，而是更加侧重旅游的“故事性”，旅行社也希望能够借力“剧本杀”的持续火热，谋划打造一批旅游新产品。 除旅行社外，不少线上旅游企业也推出了“剧本杀”旅游产品，与普通的“剧本杀”不同，这些“剧本杀”旅游产品往往时间更长，大多需要提前预约。 近年，随着旅游消费市场持续升级，着力开拓更多新产品，提升游客出游体验，成为不少旅行社发力的方向。 业内人士表示，将“剧本杀”融入旅游产品中，能够在一定程度上突破传统旅…