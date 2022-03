江苏扬州：休闲娱乐、公共文化场所等一律暂停开放宾馆公共场所文化场所影剧院_手机网易网

12:41 【江苏扬州:休闲娱乐、公共 文化场所 等一律暂停开放】财联社3月13日电,江苏扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部3月13日发布通告:当前,疫情防控形势严峻复杂。严格落实重点场所防控措施。演艺场所、 影剧院 、网吧、健身房、浴室、瑜伽馆、足疗店、针灸馆、艾灸馆、酒吧、KTV、室内体育馆、棋牌室、麻将馆等休闲娱乐场所一律暂停营业,美术馆、博物馆、文化馆、图书馆(城市书房)等公共文化场所一律暂停开放。高校、养老机构、福利机构、建筑工地、监所等场所一律实行封闭管理。农贸市场、商场、超市、 宾馆 、银行、餐馆、饭店、美容美发店、室外景区、公园等 公共场所 要严格执行戴口罩、测体温、扫“扬城扫码通”、查验苏康码、行程卡以及错峰、限流50%等措施,落实疫情防控措施不到位的一律关停。加强全市各级各类高校、学校(幼儿园)核酸检测,校外培训机构、托育机构一律停止线下培训教学。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and v…