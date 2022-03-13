健身房电脑要啥有啥，英国五星级监狱开张！ 英国人怒了：想改善生活就犯罪？！

【新西兰生活网】话说昨天，英国副首相、司法大臣Dominic Raab来到北安普顿郡韦灵伯勒市HMP五井监狱（HMP Five Wells）参观。 这是一座新建成的监狱，今年开始投入使用。 监狱耗资2.53亿英镑（约合21.1亿元人民币），可以容纳1700名囚犯。 本来是一项很平常的公务，结果照片一在媒体曝光，就引发网友的一腔怒火， 因为监狱的设施实在太好了，有人讽刺说这些牢房比学生宿舍的条件都好。 监狱里有给囚犯使用的健身房， 有斯诺克台球桌和乒乓球案， 再看看囚犯的牢房，有桌椅，储物柜，单人床，独立卫生间和电脑， 还有明窗，窗子上没有铁栅栏，只有玻璃窗，开窗就能看见太阳。 不光基础设施条件好，而且管理上也很人性化。 监狱工作人员说， 他们不会说“牢房”（cells），而是会说“房间”（rooms）， 也不会说“囚犯”（prisoners）这个词，而是叫“居民”（residents）。 监狱还组织了24个技能研修会， 包括编程、汽车维修、叉车维修、管道工、建筑工等科目的职业培训。 HMP五井监狱是第一座以“教育、培训和就业为核心”的建议， 司法大臣Dominic