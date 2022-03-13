“文物＋旅游”留住古商埠“烟火气”-新华网

（原标题）湛江赤坎发力打造古商埠历史文化街区 “文物＋旅游”留住古商埠“烟火气” 随着天气转暖，湛江赤坎“三民路”老街近日热闹非凡。数百米长的老街集市，集合各类民俗手作、文玩珠宝，还有乐队街头驻唱，令行人流连忘返。居住在附近的林女士，时常来探访这条老街。她说，在这里，古商埠与新生活方式融汇共生。 赤坎老街拥有繁荣的港口商埠旧址，为赤坎古商埠的历史见证。近年来，赤坎区大力建设湛江古商埠历史文化街区，迎合湛江市旧城改造和提升城市品位的需要，为创建“广东省全域旅游示范区”和打造魅力新赤坎注入生生不息的活力。 作为湛江法式建筑群和南粤骑楼式建筑群的集中地，至今，古商埠仍保留着传统民居、南洋、法式、欧式等风格建筑。 如何平衡古商埠历史文化街区保护和开发的关系？对此，赤坎区把古商埠活化利用纳入《赤坎区全域旅游发展总体规划（2021—2035年）》，坚持修旧如旧、建新如旧的“微改造”方式，科学谋划历史文化街区的发展。 赤坎区积极探索“文物+旅游”模式，推动陈明仁将军旧居、广州湾历史民俗馆纳入第一批广东省历史文化游径名单，设计人文一日游、古商埠一日游、红色旅游等旅游线路，丰富游客体验。 街区旅游标识系…