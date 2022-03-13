琼中截至12日16时 共采样标本39488份无症状感染者酒店新冠肺炎

本报3月12日讯（记者赵汶）3月12日20时，琼中黎族苗族自治县新冠肺炎疫情防控指挥部召开第二场新闻发布会，通报琼中新冠肺炎疫情防控最新情况。 根据通报，3月11日，琼中新增1例省外来琼无症状感染者，目前正在定点救治医院隔离治疗，该无症状感染者相关情况及轨迹已通过主流媒体对外发布。3月12日0时至12时，无新增确诊病例和无症状感染者报告。 截至3月12日16时，初步甄别密切接触者75人、密接的密接221人、风险人群230人；发省外协查函4人。目前，琼中已根据该无症状感染者的主要活动轨迹，出动消杀组2组12人对所涉及场所外环境开展全面消杀。 截至12日16时，封控区（百花岭景区、永和酒店、乐园酒店）检测人员920名，结果均为阴性。从3月11日20时开始，琼中在县城区域共设立24个核酸采样点，对县城区域开展全员核酸检测。截至3月12日16时，共采样标本39488份，其中8611份标本检测结果为阴性，其余标本待结果。目前，全县已准备隔离酒店5家共392间房。 下一步琼中将加快流调工作，继续深入开展感染者流行病学调查以及活动轨迹核查，及时排查密接者、次密接者等重点人员，实施分级、分类管控，对流…