易到APP被曝账户清零，易到用车：与事实不符携程乐视

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 3月12日消息，针对网传的“易到APP账户清零”等问题，易到用车发布声明称，所谓“易到 APP账户清零”，与事实不符。用户账户金额由用户主动充值与平台赠送金额两部分组成，只有用户转到代偿账户后，平台才能核算用户权益，从而解决用户权益问题，不存在直接将用户账户清零。 针对媒体平台提出的“目前用户选择最多的轮候提现方式一直处于延期提现、无法提现、提现排名久不更新”等内容。易到用车回应称，目前正通过“商城消费、自营抵扣、债股转换和轮候提现”四种渠道同时进行的方式为用户解决历史权益问题。 “考虑到众多用户的偏好和需求不一，易到用车采取灵活转换形式，当用户选择轮候提现后，仍可选择其他渠道进行权益转换。代偿平台的轮候提现排队名次不代表用户实际权益兑现进度。”易到用车补充道。 公开资料显示，易到用车创立于2010年5月，创立的地点在北京，且先后获得了真格基金、携程等许多知名机构的投资。2015年10月份，乐视买下易到70%的股份，耗资7亿美元，成为了易到用车的实际控股人 不过到了2016年，乐视爆发危机，易到用车相继出现兑现困难。2017年，韬蕴资本…