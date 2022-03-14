私人影院竟给孩子“开房”，得管！-新闻频道-华龙网

当下，竟然有私人影院提供住宿服务，却不需要出示身份证。这就造成了许多未成年人在没有监护人陪同的情况下就能进入私人影院娱乐、住宿。 今年全国两会期间，全国人大代表、江苏建湖县天和生态农业专业合作社理事长鲁曼提交了一个关于私人影院监管的相关建议。她说，私人影院处于监管空白，存在安全隐患，会滋生一些青少年相关的犯罪行为。 鲁曼介绍，近年来，私人影院风靡全国大中城市。而一些青少年也将私人影院当成了休闲娱乐、聚会的“首选”。 鲁曼此前了解到，私人影院内极易发生强奸、吸毒的犯罪行为。此外，由于私人影院的房间狭小、密闭，有的存在消防隐患，易损害未成年人的身心健康安全。 对此，中青报·中青网记者展开调查。 2021年年初的一天，家住苏北某地的王女士发现正在读初一的13岁的女儿甜甜（化名）离校后深夜都没有回家。最终，当地警方在一家私人影院内找到了甜甜和她的同班同学小磊（化名）。经了解，两人为男女朋友关系，来到私人影院“约会”。 经调查，双方没有发生实质的性行为，从保护未成年人的角度考虑，警方对两个孩子及其家长进行了批评教育。 让李香更担忧的是，2020年，当地就办理了发生在类似私人影院的侵害未成年人犯罪…