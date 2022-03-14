私人影院缺乏监管 竟不需要身份证给孩子“开房” 视点·观察 cnBeta.COM

访问： 阿里云 2022“上云采购季 ” 百款云产品最低0.24折起 鲁曼介绍，近年来，私人影院风靡全国大中城市。而一些青少年也将私人影院当成了休闲娱乐、聚会的“首选”。 鲁曼此前了解到，私人影院内极易发生强奸、吸毒的犯罪行为。此外，由于私人影院的房间狭小、密闭，有的存在消防隐患，易损害未成年人的身心健康安全。 对此，中青报·中青网记者展开调查。 未成年人到私人影院“约会” 2021年年初的一天，家住苏北某地的王女士发现正在读初一的13岁的女儿甜甜（化名）离校后深夜都没有回家。最终，当地警方在一家私人影院内找到了甜甜和她的同班同学小磊（化名）。经了解，两人为男女朋友关系，来到私人影院“约会”。 经调查，双方没有发生实质的性行为，从保护未成年人的角度考虑，警方对两个孩子及其家长进行了批评 教育 。 “与14岁以下的幼女发生性行为就是强奸。”当地检察机关一位检察官李香表示，其实小磊的行为已在违法犯罪边缘“徘徊”。 让李香更担忧的是，2020年，当地就办理了发生在类似私人影院的侵害未成年人犯罪案件两件。私人影院房间密闭，青少年开派对，甚至吸食“笑气”等，都不容易被发现。“没有受到严格监管的私…