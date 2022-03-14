河北邯郸丛台区发现1例初筛阳性人员，行程轨迹公布！酒店疫情天津市

3月14日，邯郸市丛台区公布关于1名新冠肺炎初筛阳性人员的行程轨迹： 2022年3月13日下午，我区发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，已由负压救护车转运至市定点救治医院。目前，市、区两级疫情防控部门已全面开展流行病学调查、采样检测和隔离管控，并严格落实相关场所管控及环境消杀等防疫措施。 为保障广大市民身体健康与生命安全，落实“四早”要求，压实“四方责任”，从严从紧、科学精准控制和降低疫情传播风险。丛台区疾控中心紧急提醒：有以下区域及轨迹的人员，请主动报备。 初步流调结果显示，该人员活动轨迹如下： 3月6日，该人员核酸检测阴性。 3月8日7时，与朋友一行4人自驾车前往天津，12时左右到达天津南开区，入住格林豪泰酒店；中午在酒店附近就餐，餐后返回宾馆；17时左右，4人在酒店附近就餐，22时左右返回酒店； 3月9日上午，和妻子、儿子、亲戚在天津的住处（天津市西青区郊外），17时左右与2位朋友到天津市河西区天塔街青海湾大众浴池洗澡（此地已定为天津高风险地区，已经有5名服务人员核酸检测阳性）；之后与5位朋友至梅江烤鸭店就餐，后打车返回酒店。 3月10日8时左右出发，与朋友一行4人自驾车返邯，期间在衡…