私人影院竟给孩子“开房”，得管！未成年人私人影院_新浪科技_新浪网

中青报·中青网记者来到南京市新街口附近的一家私人影院进行暗访。该影院在一家商场内，生意火爆，顾客大多为年轻人。 该私人影院有12个不同主题的观影房间，房间密闭，没有窗户。左图为其中一间玩偶主题的观影房间。 中青报·中青网记者 李超/摄 中青报·中青网记者 李超 实习生 陆地 来源：中国青年报 当下，竟然有私人影院提供住宿服务，却不需要出示身份证。这就造成了许多未成年人在没有监护人陪同的情况下就能进入私人影院娱乐、住宿。 今年全国两会期间，全国人大代表、江苏建湖县天和生态农业专业合作社理事长鲁曼提交了一个关于私人影院监管的相关建议。她说，私人影院处于监管空白，存在安全隐患，会滋生一些青少年相关的犯罪行为。 鲁曼介绍，近年来，私人影院风靡全国大中城市。而一些青少年也将私人影院当成了休闲娱乐、聚会的“首选”。 鲁曼此前了解到，私人影院内极易发生强奸、吸毒的犯罪行为。此外，由于私人影院的房间狭小、密闭，有的存在消防隐患，易损害未成年人的身心健康安全。 对此，中青报·中青网记者展开调查。 未成年人到私人影院“约会” 2021年年初的一天，家住苏北某地的王女士发现正在读初一的13岁的女儿甜甜（化名…