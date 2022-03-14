行人靠右行走的规定代表新优雅主义的女性，是如何“履”行人生的？_生活_旅行_吴静_234游戏网

原标题：代表新优雅主义的女性，是如何“履”行人生的？ 历经寒冬到初春的一个多月时间的两地拍摄，我们将三位时尚领域的优秀女性聚集在一起，共同分享和探讨精致装扮、健康行走、优雅生活的心得与感悟，各自用一双好鞋找到专属自己的"新优雅”之路，从此迎接未来更加丰盈的人生。愿所有女性脚下生风，眼里有光。 提起晓雪的名字，我们总会第一时间把她视为“优雅”形象的代言人。和作为 蹀愫TIGRISSO新优雅大使的 她对话之后，你会知道，优雅对于一个女人来说，是一种做人的境界。一个人过去所经历的一切，包括经验和教训都是自己未来生活拥有优雅的底气。 晓雪很喜欢一句话：读万卷书，行万里路。“我自己是一个酷爱阅读的人，过去10年积累的大量阅读，极大地帮助了我完成了人到中年以后的二次成长，但仅仅关在屋子里阅读是远远不够的。 我还是一个热爱旅行的人，旅行会把你带到一个更广阔的世界。当一个人能做到读万卷书行万里路的时候，那么人生会变得更长远和更宽阔。” 除了热爱读书和旅行之外，晓雪日常保持优雅和美丽的生活方式也和我们进行了分享。那就是保持规律健身的习惯。她解释道，“规律健身就是，要么每天，要么每周至少三天做运动，什么运…