北京疾控提醒您：最新！有以下情况人员，请主动报备旅居广东宾馆天津机场

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 当前，全球疫情呈高发态势，国内多地报告本土确诊病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。 北京市疾控中心提醒广大市民朋友， 有以下情况人员，请立即报备 ： 与发布病例轨迹有交集人员； 2月18日（含）以来途经或旅居上海市； 2月20日（含）以来途经或旅居吉林吉林市，长春市； 2月20日（含）以来途经或旅居天津西青区； 2月27日（含）以来途经或旅居天津河东区大王庄街道，津南区双港镇、咸水沽镇，武清区王庆坨镇、汊沽港镇，东丽区新立街道，南开区嘉陵道街道，红桥区西沽街道、和苑街道，河西区，滨海新区塘沽街道； 2月24日（含）以来途经或旅居河北沧州市青县； 2月27日（含）以来途经或旅居河北石家庄市高新技术产业开发区，桥西区振头街道；沧州市河间市，运河区，肃宁县；廊坊市安次区，霸州市，广阳区； 2月28日（含）以来途经或旅居河北沧州市沧县，新华区； 3月2日（含）以来途经或旅居河北保定市清苑区；…