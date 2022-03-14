贺一诚：澳门要深化“旅游+”跨界融合 澳门频道 海外网

海外网 澳门 3月14日电 （记者富子梅）澳门特区行政长官贺一诚今天出席澳门特区经济发展委员会2022年全体大会时指出，今年是澳门特区把握国家发展机遇的关键之年，特区政府将全力以赴团结带领社会各界，在持续做好疫情防控工作的基础上，有序落实“第二个五年规划”中的各项目标任务和措施，积极而务实推进横琴粤澳深度合作区建设，推动本地经济的适度多元化和可持续发展。 贺一诚说，自新冠肺炎疫情发生以来，澳门特区在中央政府支持下社会各界齐心协力，协同奋战，取得了来之不易的疫情防控成果。目前总体社会经济形势基本保持稳定，澳门经济逐渐呈现恢复发展的势头。然而，周边地区疫情的反复，仍然为经济前景带来不确定性，必须继续审慎积极应对。 贺一诚指出，未来澳门经济的发展动能和综合竞争力要增强。一方面，要巩固和提升澳门传统产业优势，按照建设世界旅游休闲中心的目标方向，有序推进修订《 娱乐 场幸运博彩经营法律制度》工作，深化“旅游+”跨界融合，加强旅游业与会展、大健康、体育、电商及文创等关联产业的互动发展。另一方面，要积极培育及发展以中医药研发制造为切入点的大健康、现代金融、高新技术、会展商贸和文化体育等重点新兴产业，…