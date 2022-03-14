青普联合新加坡旅游局推出娘惹文化节，在梧林感受南阳风情界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 汤威 3月8日，青普文化行馆联合新加坡旅游局、《三联生活周刊》共同发起了以“穿越时代的季风”为名的新加坡娘惹文化节，文化节在青普文化行馆·晋江梧林传统村落开幕，为期14天，给人们带来南洋娘惹风情大赏。 “娘惹”作为文化碰撞和融合的载体，可追溯至几百年前。当年泉州附近的闽南人漂洋过海与马来人通婚成亲，繁衍生息。在其混血后裔中，男性称为“峇峇”，女性便称为“娘惹”。它一方面保存着传统的中华文化，一方面又融入了南洋的马来文化，最终在语言、饮食、服装、瓷器、建筑等多个层面形成了自己的独有面貌。 开幕式当天，青普人文度假联合创始人、CEO杨雪山讲述了梧林作为侨村，每一栋历史建筑背后承载的故事和时间；新加坡旅游局大中华区首席代表兼署长潘政志 分享了自己作为娘惹第三代，在多元文化背景融合下的家族史。 此次娘惹文化节从3月8日持续至3月22日，整个梧林传统村落开展娘惹风味市集、南洋风物展览、篝火狂欢夜、娘惹舞等体验。入住青普梧林行馆的人们还能收获一份“狮城大礼包”，包括新加坡鱼尾狮玩偶、新加坡茶叶品牌TWG以及 联名出品的南洋咖啡。此外， 餐厅也会推出颇具代表性的娘惹菜肴，…