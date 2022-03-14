旅游 河北迁安市启动“醉美水城·踏青赏花季”系列活动_TOM旅游

启动仪式现场 活动表演 考察疫情防控工作 好雨知时节，当春乃发生。日前，2022年唐山周末·迁安市全域旅游“醉美水城·踏青赏花季”暨天元谷“七彩放飞季”系列活动启动仪式在天元谷魔方玩国举行。本次活动由迁安市文化广电和旅游局主办，天元谷 旅游度假区 承办。 仪式由迁安市文化广电和旅游局党组书记、局长何爱军主持，摄影家团队、旅游志愿者、“七彩放飞季”系列活动获奖选手和游客朋友百余人到场见证。唐山市委宣传部副部长、文化广电和旅游局党组书记刘金柱宣布活动启动，并为“七彩放飞季”系列活动之“童心绘低碳”儿童作品大赛获奖选手进行颁奖。 刘金柱强调，一定要高度重视疫情防控工作，强化游客健康监测和安全管理，要密切关注疫情动态，对可能出现的隐患风险提前研判，时刻保持高度警惕，随时做好应急处置准备。领导们最后还前往了郭宝皮影参观走访，了解迁安非遗文化的相关情况。 据了解，2022年唐山周末·迁安市全域旅游“醉美水城·踏青赏花季”系列活动，不仅推出了天元谷“七彩放飞季”，还将分别举办“边乡长城”观花节、亚滦湾桃花节、杨家坡梨花节、成山旅游文化艺术节、金岭“大地艺术·湖畔花海”泡泡节、乐丫风筝节、“边乡长城”…