BSI为NTT集团颁发日本首个国际ISO 37106智慧城市风筝标志认证证书

东京2022年3月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，NTT Urban Solutions, Inc. 顺利通过审核，荣获国际领先标准、测试及认证机构BSI颁发的ISO 37106智慧社区运营管理的风筝标志（Kitemark）认证证书。

该认证适用于包括Urbannet Nagoya Nexta Building、Urbannet Nagoya Building和Blossa商业设施所在的城市街区（以下简称为“Higashisakura Bloc”）。NTT Urban Solutions一直致力于在1-chome、Higashi-sakura、Higashi-ku、Nagoya-shi街区开发一个以人为本、开放和合作的社区，该社区基于NTT集团的Urban DTC®数字平台。



BSI为NTT集团颁发日本首个国际 ISO 37106 智慧城市风筝标志认证证书

获得该认证反映了可持续智慧城市合作伙伴计划的部分实施，该计划由Nippon Telegraph and Telephone Corporation提出，在可持续社区开发方面，得益于NTT Data Institute of Management Consulting, Inc.的全面支持。

获得 ISO 37106 的概要和背景

在世界范围内，被广泛认可为智慧城市的城市相继获得ISO智慧城市认证。其中，ISO 37106认证是针对智慧城市战略制定和管理运营过程进行评价的国际标准。

为了实现可持续未来的愿景，智慧城市或社区开发方面的领先公司提出了关于治理、隐私控制和福利实现框架以及其他因素的最佳实践，致力于开发和运营以人为本、开放、合作并且基于数字化技术的城市运营模式。认证反映了关于是否符合这些最佳实践的评估结果。

NTT Urban Solutions一直在寻求发展以居民为中心的社区，同时利用其各自的独特性。授予该认证是对在Higashisakura Bloc开发的以人为本、利用数字技术、开放、合作的社区的认可。Urbannet Nagoya Nexta Building便是坐落其中的第一座新一代先进物业。NTT Urban Solutions成功创造了一个运营模式，即通过应用数字技术，尽快捕捉用户和邻近居民的需求，NTT集团在这个领域具有一定优势，并能利用专业知识，通过以人为本的发展和运营，在内部促进模式的完善。

在该计划取得成功之后，作为参与开发基于“5.0社会”的试点社区的公司，他们将致力于开发不断发展的社区，让用户始终可以获得良好的服务。

响应ISO 37106要求的评估要点

以人为本：通过应用ICT技术，帮助居民选择不同类型的空间，以便在舒适的条件下生活/工作，实现幸福、无压力的工作方式和生活方式，同时还使用了提供一站式解决方案的用户平台Urban App加以辅助。 数据驱动：实现数据驱动的城市开发，重点关注城市发展的总体优化，利用能够在建筑中收集数据的数据平台，在整个街区横向利用数据。 合作：在较低楼层提供休息室，促进从事不同类型业务的用户展开互动，进而促进开放式创新，同时使用Digital Community Manager应用。

该认证也反映了对以下方面的高度评价：

i) 根据街区内租户和工作人员的反馈，致力于推动PDCA流程，将运营和服务发展为更舒适的工作方式和生活方式；

ii) 该流程在其他街区的应用；

iii) 建立一个可以通过反馈进行双向更新的方案。

Higashisakura Bloc概况

联合位于同一街区的三座建筑，即位于1-chome、Higashi-sakura、Higashi-ku、Nagoya-shi的Urbannet Nagoya Building和Blossa商业设施，以及于2022年1月31日竣工的Urbannet Nagoya Nexta Building，我们将努力发展具有广泛活动的社区，形成协同效应。

此外，NTT Urban Solutions将利用Hisaya Odori Park公园附近的位置，致力于Sakae地区的振兴、实现可持续发展目标和脱碳等目标。

该区域坐落有Nagoya的地标 — Chubu Electric Power的Mirai Tower，伴随着改革，这片区域也成为了一个新的互动空间。

新建成Urbannet Nagoya Nexta Building的定位是第一座新一代先进办公大楼，目前正在打造未来工作方式和生活方式的示范项目。该建筑将引入多个传感器和内部开发的tocoto应用等ICT服务，提供存储和分析用户数据的功能。这一举措将同时在Higashisakura Block的现有建筑，以及NTT Urban Solutions集团在其他街区开展的项目中应用。此外，将通过与其他街区交换反馈意见来促进相互协调。NTT Urban Solutions将面向使用建筑的工作人员和商业设施的访客进行服务升级更新，另外包括面向建筑运营商提供的服务，从而加强建筑管理，提高效率。

这些举措借助了Urban DTC®的支持，这是NTT集团一直在联合推广的平台。此外，它还能够连接这类价值创造系统和服务，进而创造新的价值。

未来计划

NTT集团相信，构建一个尊重不同价值观的社会可以推动可持续发展。为了解决社会问题，实现“5.0社会”，公司将利用先进的ICT技术和国际标准等手段，为创建提供福祉的可持续社区做出贡献。

在获得ISO 37106认证之后，该集团会将在Higashisakura 1-chome项目中积累的知识和专业知识应用到全国的社区开发中。具体来说，为获得该认证提供支持的NTT Data Institute of Management Consulting将面向全国地方政府和企业提供咨询支持服务，或者向致力于创建符合全球标准的可持续福祉智慧城市的潜在客户提供咨询支持服务，以发展基于ISO 37106的以人为本的社区。

NTT集团将通过SSPP支持相关地区和居民（居民、地方政府、公司、NPO、教育机构等）运营的社区发展。通过创造现实范例、促进与周边地区的合作并扩展到其他地区，寻求推进可持续举措，最大程度提高社区和居民的幸福感。

BSI智慧社区风筝标志认证围绕ISO 37106标准，旨在体现被认证社区基于ISO 37106标准从战略管理的顶层对社区进行整体规划和设计，以社区的市民和访客为核心实践一系列准则和技术手段，同时采取持续改进的相关措施，使得社区变得更加智慧，为可持续城市和社区的发展推荐了智慧运营模式的最佳实践。

该认证包括17个主要项目，对提供原则、跨市提供的主要流程、福利实现和重大风险进行全面评估。

如果满足此认证中要求的项目，就有可能在利益相关者之间建立共识，创建打破垂直划分结构的跨职能组织，提供面向公民的服务，并通过重复PDCA循环建立可持续发展的体系。

BSI 作为首创制定智慧城市标准的机构，在智慧交通、智慧医疗、智慧教育与智慧社区以及数字建造模型领域都有其深厚的知识储备，智慧城市标准也是增加城市领导力的有力工具，对城市治理和城市更新有了最佳实践的引领，从而能够使城市更好地应对挑战，而智慧城市风筝标志是对衡量这一成果的最佳途径

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