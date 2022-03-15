去北京玩四天时间，怎么安排路线比较好玩?_旅游_颐和园_地方

曾经的紫禁城，如今的首都北京，天安门前庄严的升旗仪式，历经风雨的古长城，是先辈的血与汉的结晶，各种古代宫廷的花园与现代建筑的玩完美结合，现在的北京是怎样的一种风采呢?想去看看的朋友，可以参考一下小编给大家分享的游记攻略。 首先去北京游玩，我们要知道目前哪些景点在哪儿，我们是自由行比较合适，还是跟团游更加的省心，按照小编这次的旅游经历，建议大家可以跟小编一样选择一家靠谱的旅游平台，预定一个自由行的游玩路线，这样我们不用自己去考虑每天游玩的坐车问题，也不用担心买不到景区的门票，跟重要的是北京是个车水马龙的城市，自驾游我个人特别不建议，因为消耗的时间太多了，而且开车的人会比较累，这样就缺少了旅行的意义。 那么小编这次找的旅游平台是兔管家，一个专业做旅游的平台机构，所有的路线行程都是在网页公开价格与游玩内容的，我们不用担心自己预定的行程不靠谱，其次还有工作人员在线为我们解答各种相关的旅游问题，为我们提供最合适的游玩路线，而且都是根据我们的预算来合理计划的，这样大家不用担心自己的费用问题，全程陪同的导游也是比较的幽默有内涵，在故宫是个专业的历史学者，可以让我们了解更多的古代文化，在旅途中又是个风…