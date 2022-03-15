为啥迪拜警车都是豪车？知情人：这用途真是让人想不到_旅游_城市_石油

众所周知，迪拜是一个富可敌国的城市，单独豪车就是一道靓丽的风景线。走在大街上，随处可以看见各种豪车，法拉利，保时捷，布加迪，兰博基尼，阿斯顿马丁等豪车应有尽有。如果你在街上没看到几辆跑车都相当于没出门。迪拜豪车云集，名表随处可见，这也不是什么新鲜的事情，不过，连警察局都使用豪车当警车，这就比较有趣了。 警察局配豪车，让人情不自禁想起了电影里的画面，小偷刚骑上杜卡迪摩托，后面追着他的就可能是布加迪威龙。这不是剧情，而是现实中真实的画面。看到这里，也许很多人跟我一样，带着各种疑问。警察局配豪车，难道就是为了追飞车党？或许，连小偷都开豪车，警察不配超跑怎么能跟得上！ 在迪拜，一个警队配备的超跑豪车从几辆到几十辆不等，品牌都是法拉利，保时捷，兰博基尼等高颜值的跑车。迪拜是阿联酋甚至是整个中东最安全的城市，治安环境非常好，即使深夜，一个人走在街上也非常安全。那么问题来了，配备那么多豪车作为警车是用来干嘛呢？知情人，除了出警用，它还能赚钱。 中国的警车不出警的时候几乎都是停在警察局专用的停车场里边，而在迪拜，警车除了停在警队停车场里，还可能停在繁华的大街上，甚至是一些著名的地标建筑物下面，并且还不…