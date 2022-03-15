超40%受访者存在消费焦虑 65.0％受访者遭遇不公 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月15日讯 今天，中国消费者协会对外发布2022年“共促消费公平”消费维权年主题调查结果。数据表明，日常消费中六成受访者表示公平感知总体良好，但也有超六成受访者曾遭遇不公平对待，受访者对线上经营者的信任度低于线下经营者。 调查发现，约六成受访者对消费资源、消费待遇和交易规则等议题的公平感知总体较好，但也有65 . 0％的受访者表示曾遭遇被不公平对待的情况；从生产加工、市场流通、营销宣传、交易和售后服务等环节来看，32 . 5％的受访者认为“营销宣传环节”最容易发生不公平现象，问题相对突出。近六成受访者认为消费市场中的定价机制和价格波动处于合理范围，也有不少消费者对“医药及医疗用品”和“房产中介”服务价格表现敏感。多数消费者认为未来消费会越来越公平，但需警惕“经营者诚信意识差”“消费信息不透明”等阻碍因素。 调查结果显示，近七成受访者对国内消费环境总体表示放心，约六成受访者对国内互联网经济发展规范程度表示认可，但消费者对线上企业经营者的信任度低于线下企业经营者。超七成受访者对过去一年来的消费监管力度与成效表示认可，近八成的受访者认为相关工作开展以来消费环境变得更好了。随着互联网经…